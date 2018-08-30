"Безопасный город" поможет отследить наркоторговлю в Бишкеке

В дальнейшем "Безопасный город" будет способствовать борьбе с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями и, главное, – наркотрафиком. Об этом VB.KG на круглом столе: "Проект "Безопасный город": реалии и перспективы" заявил директор Центральноазиатского центра наркополитики, экс-глава уголовного розыска Александр Зеличенко.

По его словам, нынешний проект проработан в отличие от предыдущих очень хорошо.

- Но его надо рассматривать как первый этап, который будет заниматься безопасностью дорожного движения. А стремиться надо к тому, чтобы "Безопасный город" как можно скорей перерос в "Умный". Так как это уже качественно новые подходы, - считает Зеличенко.

Многие думают, что наркобизнес процветает где-то высоко в горах, это не так, пояснил Александр Леонидович.

- Например, сейчас наркодилеры делают закладки в клумбах в центре города. А с помощью камеры такие преступления можно отследить, как это происходит во многих странах мира. Поэтому необходимо реализовывать все как можно быстрее, чтобы одно переросло в другое, - отметил Зеличенко.