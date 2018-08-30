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Во время пожара в Филармонии, возможно, сгорели музыкальные инструменты

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- Оксана Гут
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Жертв и пострадавших нет, возможно, сгорели костюмы и музыкальные инструменты артистов на ВИК.

Дым буквально повалил откуда-то с потолка. Возможно, было короткое замыкание электропроводки. Об этом на месте пожара VB.KG рассказал очевидец – сотрудник филармонии Байбагыш Рустамбеков.

- Я был в комнате один. Больше вообще никого не было. Тишина, и вдруг резкий запах и дым. Я ничего не успел сделать. Я не видел, что именно горело. Взял свою одежду и музыкальный инструмент и выбежал на улицу. Там я начал кричать и звать на помощь. Хотел вернуться за остальными инструментами, но не смог даже войти внутрь, - рассказывает он.

По словам очевидца, за считанные минуты густой дым охватил несколько комнат на верхнем этаже. В том числе музыкальный зал и костюмерную.

- Мы только все сложили, приготовили, чтобы отвезти их на выступления во время открытия Всемирных игр кочевников. И теперь я не знаю, уцелело ли что-то, - посетовал Байбагыш Рустамбеков.

Пожар в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова начался примерно в 12.20.

Сообщение на пульт дежурного "101", по данным пресс-службы МЧС КР, поступило в 12.26. Спасатели, по словам очевидцев, прибыли на место происшествия спустя минут 10 и достаточно продолжительное время не могли установить очаг возгорания.

К 14.30 пожар был частично локализован, на месте работают 5 пожарных расчетов.

Официальной информации о причинах и площади возгорания пока нет.

URL: https://www.vb.kg/373114
Теги:
музыка, пожар, Бишкек, Всемирные игры кочевников, филармония, МЧС
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