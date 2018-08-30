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Кубат Рахимов: Самостоятельно "Безопасный город" государство не реализует

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- Виктория Григоренко
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"Безопасный город" всегда сопровождала политическая пыль. Сейчас она улеглась, и проект обрел реальные очертания. У него есть все шансы быть реализованным. Об этом VB.KG на круглом столе "Проект "Безопасный город": реалии и перспективы" заявил председатель комитета содействия экспорту и логистике ТПП КР экономист Кубат Рахимов.

По его словам, опыт реализации подобных проектов в Казахстане и России показывает, что все реально достижимо.

- Вот только боюсь, что внедрению его в жизнь могут помешать сами граждане и различные эксперты. Есть люди, которые очень любят считать деньги инвесторов, искать чьи-то тайные интересы. Они забывают, что самостоятельно реализовать столь серьезную задумку у государства не получится. Сейчас оно не тратит ни копейки, а проект нам нужен как воздух, - отметил Рахимов.

"Безопасный город" спровоцирует правильную цепочку, считает экономист.

- Мы, наконец, начнем делать разметку на дорогах, начнем покрывать светофорами перекрестки, заниматься вопросом дорожной безопасности. Давайте попробуем сделать через систему госзакупок. Если поймем, что система дает сбой, перейдем к формату инвестиционного конкурса. Нам нужен большой брат, так как у общества и государства не до конца выстроены отношения. Вот только я считаю, что оплата штрафов не должна идти в МВД. Необходимо создать спецфонд с нормальным наблюдательным советом, а также установить прозрачную систему отчетности и поставить четкие цели, - уверен Рахимов.

Экономист напомнил представителям Госкомсвязи и о имеющихся недоработках.

- Вы хотите ставить программные комплексы там, где нет светофоров, да и как будет работать ваша аппаратуры без альтернативных источников энергии? Поэтому, на мой взгляд, стоит направить те средства, которые будут идти от штрафов, именно на это, а также на спецтехнику по эвакуации пострадавших в ДТП и учебную литературу по безопасности для школьников. Плюс, как показывает опыт развитых стран, гораздо перспективнее работает не сколько видеонаблюдение, сколько геопозиционирование даже с помощью сотовых операторов. Если оно поможет в обеспечении большей безопасности, то эту меру стоит внедрить, - заверил Кубат Рахимов.

URL: https://www.vb.kg/373117
Теги:
бизнес, инвестиции, безопасность, Кыргызстан, Кубат Рахимов, Безопасный город
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Комментарии
Чел
30.08.2018, 16:12

Типун тебе на язык.

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Бектурсун Абакиров
30.08.2018, 17:32
Карма: -7
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Минусов: 9
Комментариев: 14


Вот только боюсь, что внедрению его в жизнь могут помешать сами граждане и различные эксперты. Есть люди, которые очень любят считать деньги инвесторов, искать чьи-то тайные интересы. Они забывают, что самостоятельно реализовать столь серьезную задумку у государства не получится. Сейчас оно не тратит ни копейки, а проект нам нужен как воздух, - отметил Рахимов.

Это подготовка к "инвестору", что как при Бабанове захочет 70% от штрафов? Есть разумные границы и если вложив 50 млн долларов, бизнесмены захотят большую часть прибыли от штрафов, тогда разумнее поискать доноров, взять кредит у РКФР. Важен и вопрос безопасности, китайским компаниям я бы не доверил БГ.

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cottonlandkg adsf
30.08.2018, 18:33
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 2
Комментариев: 16

Бектурсун Абакиров

Вот из-за таких как ты у нас до сих пор нет Безопасного города. Все только деньги считают, а на безопасность на дорогах им плевать. Да пусть бы инвестор хоть все 100% себе забирал, лишь бы начали штрафовать за нарушения всяких дебилов ездящих на красный и летающих с превышением скорости. Штрафы ведь придуманы не для того чтобы казну набивать, а для наказания нарушителей, для обеспечения безопасности на дорогах.

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