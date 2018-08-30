Кубат Рахимов: Самостоятельно "Безопасный город" государство не реализует

"Безопасный город" всегда сопровождала политическая пыль. Сейчас она улеглась, и проект обрел реальные очертания. У него есть все шансы быть реализованным. Об этом VB.KG на круглом столе "Проект "Безопасный город": реалии и перспективы" заявил председатель комитета содействия экспорту и логистике ТПП КР экономист Кубат Рахимов.

По его словам, опыт реализации подобных проектов в Казахстане и России показывает, что все реально достижимо.

- Вот только боюсь, что внедрению его в жизнь могут помешать сами граждане и различные эксперты. Есть люди, которые очень любят считать деньги инвесторов, искать чьи-то тайные интересы. Они забывают, что самостоятельно реализовать столь серьезную задумку у государства не получится. Сейчас оно не тратит ни копейки, а проект нам нужен как воздух, - отметил Рахимов.

"Безопасный город" спровоцирует правильную цепочку, считает экономист.

- Мы, наконец, начнем делать разметку на дорогах, начнем покрывать светофорами перекрестки, заниматься вопросом дорожной безопасности. Давайте попробуем сделать через систему госзакупок. Если поймем, что система дает сбой, перейдем к формату инвестиционного конкурса. Нам нужен большой брат, так как у общества и государства не до конца выстроены отношения. Вот только я считаю, что оплата штрафов не должна идти в МВД. Необходимо создать спецфонд с нормальным наблюдательным советом, а также установить прозрачную систему отчетности и поставить четкие цели, - уверен Рахимов.

Экономист напомнил представителям Госкомсвязи и о имеющихся недоработках.

- Вы хотите ставить программные комплексы там, где нет светофоров, да и как будет работать ваша аппаратуры без альтернативных источников энергии? Поэтому, на мой взгляд, стоит направить те средства, которые будут идти от штрафов, именно на это, а также на спецтехнику по эвакуации пострадавших в ДТП и учебную литературу по безопасности для школьников. Плюс, как показывает опыт развитых стран, гораздо перспективнее работает не сколько видеонаблюдение, сколько геопозиционирование даже с помощью сотовых операторов. Если оно поможет в обеспечении большей безопасности, то эту меру стоит внедрить, - заверил Кубат Рахимов.