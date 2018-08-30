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В Кыргызстан уже приехали спортсмены из 15 стран

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- Виктория Григоренко
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Сегодня в международный аэропорт "Манас" прибыли участники III Всемирных игр кочевников – 43 спортсмена из Ганы, Израиля, Иордании, Филиппин, Сьерра-Леоне, Великобритании, США, России, Чехии, Болгарии, Турции, Колумбии, Шри-Ланки и Австрии. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

Как отмечается, после полудня госграницу в пункте пропуска "Достук-автодорожный" пересекли для участия на III Всемирных играх кочевников и спортсмены из Узбекистана.

"Мы очень рады, что нам довелось участвовать в III Всемирных играх кочевников, впервые приехали в Кыргызстан и очень взволнованы. Я являюсь чемпионкой Великобритании по "Овари" и наслышана, что спортсмены из Кыргызстана являются очень сильными соперниками по интеллектуальным видам спорта, в частности по "Овари" и "Тогуз коргоол". Мы готовы на интересную и очень серьезную игру", - поделилась своими впечатлениями одна из участниц III Всемирных игр кочевников.

А вот основной заезд спортсменов состоится 31 августа и 1 сентября 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/373122
Теги:
спорт, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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