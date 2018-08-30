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Ущерб от августовского пожара в Таласской области составил 112 тысяч сомов

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- Виктория Григоренко
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Общая площадь Кара-Арча Манасского лесного хозяйства Таласской области, пострадавшего от пожара в начале августа, составила 167,4 га, из них 16,5 га земель относятся к категории пастбищных. Об этом сообщили в пресс-службе ГАООС и ЛХ.

Как отмечается, общий причиненный размер ущерба от пожара составил 112 тысяч 157 сомов.

"С начала года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 5 случаев лесного пожара на площади 27,12 га. Из них пожаром была охвачена около 0,80 га. При тушении пожара участвовали 180 человек, в том числе 118 сотрудника лесной охраны. Материалы по определению причин пожара переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 августа в 15.00. усилиями оперативных групп из числа сотрудников ГАООС и ЛХ, МЧС, пограничных служб и местных жителей пожар на территории леса Кара-Арча Манасского лесного хозяйства польностью был потушен. Он стал наиболее крупным в нынешнем году природным происшествием.

URL: https://www.vb.kg/373123
Теги:
пожар, Таласская область, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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