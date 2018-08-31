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Алмазбек Атамбаев не пришел на празднование Дня независимости

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- ВБ
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Искренне поздравляю вас с главным национальным праздником Кыргызской Республики – Днем Независимости! - так начинается поздравление экс-президента Алмазбека Атамбаева в честь государственного праздника. Текст обращения к народу распространен пресс-службой СДПК.

"Прошло двадцать семь лет после принятия Декларации о государственной независимости Кыргызстана. Наша молодая страна развивается, у нас много проблем, но сегодня нам уже есть, чем гордиться!

За последние годы Кыргызстан состоялся как государство, и уже не считается бедной страной. Мы обеспечили энергетическую безопасность государства. Вплотную подошли к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. Использовали международную поддержку, но добились при этом того, что соотношение государственного долга к ВВП страны не выросло, а снизилось. У Кыргызстана появилась боеспособная и обеспеченная самым необходимым армия. Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. А ведь совсем недавно нашу страну называли несостоявшимся государством.

Всего этого мы достигли благодаря усилиям всех граждан, благодаря терпению и мудрости народа Кыргызстана. Неоценим вклад каждого труженика в укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики. Поэтому День Независимости отмечается не только в качестве официального мероприятия, но и в каждом городе и каждом селе, в каждом коллективе и в каждой семье.

Дорогие соотечественники! Впереди у нас много новых целей и задач. День Независимости - праздник, с которым каждый из нас, граждан Кыргызстана, связывает надежды на мир и согласие в народе, на устойчивое развитие и процветание Кыргызстана.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, счастья и взаимопонимания, мирного неба над головой!"

Экс-Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев

Отметим, что Алмазбек Атамбаев не принял приглашение президента Сооронбая Жээнбекова, и не пришел на площадь Ала-Тоо, чтобы принять участие в официальной торжественной части празднования Дня независимости.

URL: https://www.vb.kg/373127
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, День независимости, президент, Кыргызстан
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Комментарии
Айбикке Осмонова
31.08.2018, 11:45
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 5

Правильно сделал, не лицемер! Зачем быть фоном для чиновников, которые не держат своего слова, не имеют принципов? А что сослался на болезнь, это из тактичности, но надо уметь читать между строк. 

-1
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Жалоба модератору
Мирлан
31.08.2018, 12:20

Я теперь понял нашего экс президента. Вот как никогда понял. Он не политик. Он человек с большой буквы со своими принципами говоривший все как есть прямо, открыто и в лицо. Нынешняя власть его поливает грязью, и как он мог принять лицемерное приглашение ? Он не пришел, и правильно, потому что он личность, а не тряпка. Любой другой прибежал бы и стал бы подлизываться а он нет. Он экс президент и человек с честью и достоинством! Уважуха.

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Жалоба модератору
Про
31.08.2018, 13:36

Здоровье Вам Алмазбек Шаршенович !!!

0
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Жалоба модератору
Нейтралитет
31.08.2018, 14:16

Надо было показать свою силу и прийти на праздник. Прийти с высоко поднятой головой.Это общий праздник,а не по отдельности. Это показывает всю нашу политику. Свои обиды выше общих целей.

Пока нашим чиновникам рости и рости как в моральном так и этическом плане.

Жаль что все так вышло.

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Жалоба модератору
ДЕМОКРАТИЯ
31.08.2018, 14:29

Поздравляю вас С Днем Независимости! Но зачем вы называете своего государства Кыргызстан ? Кыргыз ( понятно это ваше самоназвание ), но вот "стан" это слово персидское, если не ошибаюсь переводится как земля! Греческий язык - самый красивый и звучный! Буквы кирилицы придуманы грекам Кирилл и Мефодий! Не было ли бы лучше назваться Кыргызус , так короче и звучить гораздо лучше! Или как Монголия на монгольском Монгол Улс, тогда будет Кыргыз Жер или Кыргызжер или Кыргызтопурак?

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Жалоба модератору
Чел
31.08.2018, 14:42

И правильно сделал. Кстати режиссера сегоднчшнего мероприятия можно расстрелять прямо на площади. Это что за концерт?

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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
31.08.2018, 15:04
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 23
Комментариев: 22

АШАнын духу жеткен жок келгенге. Кантип элдин бетин карайт!? Майрамды да бузмак келгенде. АШАсыз салтанат жакшы отту

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Жалоба модератору
мэсний
31.08.2018, 15:17

Чел

И правильно сделал. Кстати режиссера сегоднчшнего мероприятия можно расстрелять прямо на площади. Это что за концерт?

такое чувство что колхоз охватил всю страну и народ..полностью с вами согласен..

0
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