Алмазбек Атамбаев не пришел на празднование Дня независимости

Искренне поздравляю вас с главным национальным праздником Кыргызской Республики – Днем Независимости! - так начинается поздравление экс-президента Алмазбека Атамбаева в честь государственного праздника. Текст обращения к народу распространен пресс-службой СДПК.

"Прошло двадцать семь лет после принятия Декларации о государственной независимости Кыргызстана. Наша молодая страна развивается, у нас много проблем, но сегодня нам уже есть, чем гордиться!

За последние годы Кыргызстан состоялся как государство, и уже не считается бедной страной. Мы обеспечили энергетическую безопасность государства. Вплотную подошли к достижению транспортной независимости, построили заново и реконструировали беспрецедентное количество автомобильных дорог. Использовали международную поддержку, но добились при этом того, что соотношение государственного долга к ВВП страны не выросло, а снизилось. У Кыргызстана появилась боеспособная и обеспеченная самым необходимым армия. Кыргызстан научился отстаивать свои национальные интересы на международной арене. А ведь совсем недавно нашу страну называли несостоявшимся государством.

Всего этого мы достигли благодаря усилиям всех граждан, благодаря терпению и мудрости народа Кыргызстана. Неоценим вклад каждого труженика в укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики. Поэтому День Независимости отмечается не только в качестве официального мероприятия, но и в каждом городе и каждом селе, в каждом коллективе и в каждой семье.

Дорогие соотечественники! Впереди у нас много новых целей и задач. День Независимости - праздник, с которым каждый из нас, граждан Кыргызстана, связывает надежды на мир и согласие в народе, на устойчивое развитие и процветание Кыргызстана.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, счастья и взаимопонимания, мирного неба над головой!"

Экс-Президент

Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев

Отметим, что Алмазбек Атамбаев не принял приглашение президента Сооронбая Жээнбекова, и не пришел на площадь Ала-Тоо, чтобы принять участие в официальной торжественной части празднования Дня независимости.