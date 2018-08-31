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У нас должна быть надежда! Кыргызстан отмечает 27-ю годовщину Независимости

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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На центральной площади Ала-Тоо в честь празднования Дня независимости Кыргызстана собралось порядка тысячи человек.

На празднике присутствовали парламентарии, члены правительства, диппредставители, ветераны Великой Отечественной войны, призеры Олимпийских игр, государственные и общественные деятели страны.

До начала мероприятия VB.KG удалось поговорить с несколькими приглашенными гостями. Все как один отметили, что на пути развития Кыргызстана по-прежнему существуют определенные трудности, но говорить о них сегодня – в 27-ю годовщину независимости страны – не хочется.

К примеру, парламентарий Айнуру Алтыбаева отметила, что "все проблемы получится решить благодаря открытому честному обществу".

А профессор, доктор исторических наук Тынчтыкбек Чоротегин выразил надежду, что страна построит "действительно парламентскую демократию в ЦА и станет образцом".

Ровно в 10 часов на площади появились первые лица государства - президент Сооронбай Жээнбеков, торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева. Их сопровождали начальник Генштаба ВС Райимберди Дуйшенбиев, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев. Пришла на праздник и почетный гость - экс-президент Роза Отунбаева.

Торжественная часть началась с исполнения гимна страны. После с поздравительной речью выступил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Следующее слово предоставили Сооронбаю Жээнбекову. Он напомнил, что за последние четверть века страна пережила две народные революции. "Народ доказал, что готов к великой борьбе за торжество справедливости и за процветание общества", отметил глава государства.

И, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию и обеспечить честное служение народу органами власти.

На этой оптимистической ноте начался концерт. Театрализованное представление танцевальных коллективов Бишкека и звезд кыргызской эстрады продолжалось пару часов.

Стоит отметить, что праздничная программа проходит во всех парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.

Горожан и гостей Бишкека ждут концертные программы, выставки, мастер-классы и спортивные мероприятия.

А в 19:00 на центральной площади столицы продолжится концерт с участием известных артистов отечественной эстрады, и завершится он в 22:00 красочным фейерверком.

URL: https://www.vb.kg/373131
Теги:
Азиз Суракматов, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, День независимости, праздник, президент, Бишкек, Жогорку Кенеш, площадь Ала-Тоо
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