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Успейте сфотографироваться с оригинальными "зелеными животными"

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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В честь Дня независимости Кыргызстана на старой площади Бишкека вновь установлены топиарии. Всего более 10 оригинальных скульптур животных. Здесь есть и жираф, и лев, и бык и даже дельфины.

Все они, со слов представителей МП "Бишкекзеленхоз", российского производства очень хорошего качества. Так что горожане и гости столицы могут фотографироваться не только рядом с ними, но и даже верхом на них.

Как отметил руководитель отдела озеленения МП Тариэль Жумалиев, особого ухода такие зверята не требуют, а срок их эксплуатации более пяти лет. За это время столичные власти собираются открыть специальный парк, где "зеленые животные" будут радовать посетителей постоянно. Пока топиарии выставляются в общественном месте лишь по важным праздникам. После же хранятся на базе "Бишкекзеленхоза".

Так что торопитесь, дорогие читатели, у вас есть время сделать интересное фото лишь до завтрашнего утра.

URL: https://www.vb.kg/373132
Теги:
День независимости, фотография, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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