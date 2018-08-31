В результате взрыва бомбы погиб глава ДНР Захарченко

В Донецке в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

"Есть основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.

Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне.

Мировое сообщество должно потребовать, а, учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская подтвердила информацию о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, передает "Украинская правда".

"Мы считаем это результатом междоусобных войн", - сказала представитель спецслужбы. Обвинения в причастности к произошедшему СБУ отвергает, сообщает РИА Новости.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка пишет, что правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР уже задержали подозреваемых покушении на Захарченко.

По его информации, задержанные - украинские диверсанты и связанные с ними лица. На момент поимки они находились в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.