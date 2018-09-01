После праздника сотрудники МП Тазалык вывезли с площади 10 тонн мусора

После празднования Дня Независимости на площади Ала-Тоо сотрудники МП Тазалык вывезли 10 тонн мусора, сообщила VB.KG пресс-секретарь МП Тазалык Жибек Каракеева.

Было задействовано 9 единиц спецтехники. Из них 6 мусороуборочных машин, 3 поливомоечные. Беспрерывно с 5 утра дежурят 90 сотрудников МП Тазалык. Из них 60 грузчиков и дворников, 30 работников дорожно-эксплуатационного управления. Убирать площадь они будут до 2 ночи.

Каракеева отметила, что по всему периметру площади было установлено 50 больших пластмассовых контейнеров на колёсах и 10 металлических евроконтейнеров.

Также сотрудниками предприятия была установлена сцена, ограждения, шатры и другие элементы декора.

Фото предоставлено Жибек Каракеевой.