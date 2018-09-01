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Сухопутные войска КР приняли участие в учениях "Аныракай-2018" в Казахстане

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- ВБ
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С 23 по 29 августа 2018г. в Республике Казахстан на территории военной базы Отар проходили тактико-специальные учения "Аныракай-2018" с участием более 300 военнослужащих подразделений специального назначения Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

К учениям, кроме армейской и военно-транспортной авиации, также были привлечены казахстанские подразделения беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

Цель учений - развитие международного военного сотрудничества и укрепление боевого братства среди подразделений вооруженных сил двух государств, выработки методики совместного планирования специальных операций в кризисных ситуациях и совершенствования слаженности органов управления, а также усовершенствование действий сил специального назначения в ночных условиях при проведении засад и налетов, наведении авиации и артиллерии.

На заключительном этапе учений присутствовал командующий Сухопутными войсками Кыргызской Республики полковник Нурлан Кирешеев.

По итогам учений военнослужащие, отличившиеся в ходе учений, были награждены медалями и грамотами, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС КР.

URL: https://www.vb.kg/373141
Теги:
Казахстан, учения, Кыргызстан, ВС КР
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