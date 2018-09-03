Тюрский совет становится сильнее!

В культурном центре "Рух Ордо" г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проходит заседание глав государств-участников VI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в расширенном составе под председательством Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

Глава государства поприветствовал участников Саммита, выразив благодарность Президенту Нурсултану Назарбаеву за успешное председательство последние три года в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

"За это время Казахстан проделал серьезную работу по повышению авторитета Тюркского совета и реализации важных договоренностей глав государств-членов ССТГ. Мы высоко оцениваем работу, проделанную Казахстаном", - подчеркнул он.

Тюркский совет, как отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, основывается на общности истории, культуры и языка наших народов. Сегодняшний Саммит поднимет еще на один уровень многовековую дружбу тюркоязычных государств и откроет ее новую страницу.

"Сегодняшний саммит проходит в уникальном формате, - отметил Глава государства. - От имени государств-членов приветствую находящихся среди нас Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Хочу высоко оценить и поддержать намерение Республики Узбекистан присоединиться к Тюркскому Совету в качестве государства-члена".

Президент сказал, что ценит намерение Узбекистана о присоединении к Тюркскому Совету, что придаст новое дыхание этой организации, станет источником многих обновлений.

Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к Виктору Орбану, отметил, что Венгрия, расположенная в самом центре Европы, не забывает свою тюркскую историю, обычаи и традиции и родственно-дружественные корни, на сегодняшнем Саммите получает статус государства наблюдателя в Тюркском совете.

"Это станет подтверждением расширения географии Организации, положительно повлияет на деятельность Тюркского совета, поспособствует укреплению сотрудничества с другими организациями", - подчеркнул Президент.

"Сегодняшний Саммит проходит на тему "Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере". Подрастающее поколение - будущее страны. Создание достойных условий жизни молодежи святой долг и обязанность каждого государства. Проведение работы и реализация проектов в этом направлении напрямую зависит от экономических возможностей наших стран. В связи с этим призываю к дальнейшему расширению инвестиционного сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета и связей между частными секторами", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, добавив, что сокращение препятствий потоку товаров и услуг, капиталов и рабочих сил соответствует целям сотрудничества.

Глава государства отметил, что Кыргызстан считает необходимым обратить внимание на вопросы диверсификации экономики, расширения транспортных коридоров, развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. "В этих целях предлагаем оживить работу министров экономики и рабочих групп по экономическому сотрудничеству", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, Кыргызстан, как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом. В этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Была также отмечена необходимость активизации работы по кибербезопасности, электронному правительству и спутниковой связи. "Призываю все стороны продвигать инициированный на прошлом Саммите Организации процесс сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. В этом направлении Кыргызстан реализует национальную программу цифровой трансформации "Таза Коом", - отметил Президент.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что Кыргызстан заинтересован во втором этапе проекта TASIM, который играет большую роль для стран Тюркского совета. И для Кыргызстана важно, что этот проект объединяет крупные центры обмена информацией на востоке и западе.

"Кыргызстан активно поддерживает динамичное развитие туризма между нашими странами. Мы готовы приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета "Современный Шелковый путь", который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Постепенное присоединение к этому проекту Узбекистана и Венгрии сделает этот пакет еще более привлекательным", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также предложил обратить особое внимание на расширение связей между молодежью государств.

"В современных геополитических условиях имеет особое значение воспитание молодежи родственных государств в духе уважения истории, культуры, языка и традиций братских народов и межрелигиозной толерантности. Только так можно поставить заслон радикализации молодежи, фанатизму, насилию и принятию ими чуждой идеологии. Это будет отпор различным деструктивным силам, негативно влияющим на сознание молодежи, - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков. - В целях усиления интереса молодежи к инновационным проектам и предпринимательству инициирую совместно реализовать специальные проекты экономического и гуманитарного направления. В этих целях предлагаю создать специальную рабочую группу секретариата Тюркского совета".

Кроме того, Глава государства призвал и в дальнейшем создавать благоприятные условия для развития сотрудничества тюркоязычных государств в сферах национального спорта, этнической культуры. В частности он отметил начатый по инициативе Кыргызстана уникальный и объединяющий проект - Всемирные игры кочевников.

"Хочу выразить признательность главам государств, принявшим участие на официальном открытии Третьих Всемирных игр кочевников, который проводится под патронажем ЮНЕСКО. Мы предлагаем при поддержке тюркоязычных государств и в дальнейшем распространять и развивать Всемирные игры кочевников. Государства-члены Тюркского совета не просто распространили по всему миру понятие этноспорт, этнокультура, но и смогли сделать эти направления очень популярными, - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, в настоящее время в различных уголках мира предлагаются разные проекты, по сути повторяющие наши Всемирные игры кочевников. "Я призываю единодушно поддержать Игры кочевников, которые доказали свою жизнеспособность, за последние шесть лет успешно проводятся уже в третий раз и отмечены в резолюции ООН. Девиз Игр кочевников: Единство силы! Единство духа!", - подчеркнул он.

Подчеркивая необходимость обращения особого внимания дальнейшему развитию Всемирных игр кочевников, Глава государства отметил, что с турецкой стороной достигнута договоренность о проведении четвертых игр в 2020-м году в Турции.

"Уверен, с учетом возможностей Турции будет придан новый импульс развитию этого уникального проекта", - подчеркнул Глава государства.

Президент особо отметил символичность того, что сегодняшнее заседание проходит в зале, который носит название всемирно известного великого писателя тюркского мира Чынгыза Айтматова.

"В этом году мы вместе с мировым сообществом отмечаем 90-летний юбилей великого писателя. Пользуясь возможностью, выражаю глубокую признательность государствам и их главам, международным организациям, проводящим специальные мероприятия в этом направлении", - сказал он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что великие мыслители наших народов в своих произведениях оставили подрастающему поколению множество ценных мыслей и наставлений. И нынешнее поколение должно сохранить эти наставления и передавать их молодым.

"Поэтому мы предлагаем выпустить книгу по тюркской литературе и готовы активно участвовать в совместной работе над ней. Предлагаю поручить ТЮРКСОЙ, Тюркской Академии и Фонду тюркской культуры и наследия начать проведение соответствующих работ", - отметил Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан предлагает сократить количество тюркских институтов и повышать их качество. "Кыргызстан отказался от инициативы создания центра кочевой цивилизации и убрал этот вопрос с сегодняшней повестки дня. Кроме того предлагаю усилить взаимодействие наших совместных институтов, убрать их повторяющиеся функции и провести инвентаризацию в этом направлении", - пояснил Глава государства.

Далее Президент Сооронбай Жээнбеков передал слово Главам государств для выступления.