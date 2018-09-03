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Принята концепция об интеграции тюркоязычных государств

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- ВБ
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Сегодня, 3 сентября, по итогам заседания Саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшего в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоялось подписание Совместной декларации Шестого Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Кроме того подписаны следующие документы:

1.Решение о назначении Генерального секретаря, заместителей Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Президента Тюркской академии;

2.Решение о наделении Венгрии статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Приняты следующие документы:

1.Проект Концепции об интеграции тюркоязычных государств;

2.Совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств о развитии сотрудничества в сфере молодежи и национальных видов спорта;

3.Совместное заявление глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств по проведению 90-летия Чынгыза Айтматова.

URL: https://www.vb.kg/373152
Теги:
декларация, саммит, Чолпон-Ата
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