У Тюркского совета новый генеральный секретарь

На Саммите глав государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел сегодня, 3 сентября, в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, принято решение о назначении государственного деятеля, дипломата, советника Премьер-министра Республики Казахстан Багдада Амреева Генеральным секретарем Тюркского совета.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность предыдущему Генеральному секретарю Рамиль Хасану за успешную работу за последние 4 года и дал высокую оценку его стараниям повысить авторитет тюркского совета, защитить интересы организации на соответствующем уровне.

Багдаду Амрееву Главы государств пожелали больших успехов и достижений на новом посту, сообщает отдел информационной политики АПКР.