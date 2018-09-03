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У Тюркского совета новый генеральный секретарь

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- Елена Цой
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На Саммите глав государств-участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел сегодня, 3 сентября, в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, принято решение о назначении государственного деятеля, дипломата, советника Премьер-министра Республики Казахстан Багдада Амреева Генеральным секретарем Тюркского совета.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность предыдущему Генеральному секретарю Рамиль Хасану за успешную работу за последние 4 года и дал высокую оценку его стараниям повысить авторитет тюркского совета, защитить интересы организации на соответствующем уровне.

Багдаду Амрееву Главы государств пожелали больших успехов и достижений на новом посту, сообщает отдел информационной политики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/373160
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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