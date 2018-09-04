Правительство VS Матраимов: назначена дата слушаний

Бишкекский городской суд определился с датой слушаний по делу о восстановлении в должности Раима Матраимова.

Апелляционная жалоба правительства на решение Первомайского райсуда будет рассмотрена 26 сентября. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Напомним, экс-зампредседатель ГТС КР был уволен в ноябре 2017 года указом премьер-министра Сапара Исакова с формулировкой "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

Однако 25 июля Первомайский райсуд Бишкека иск Раима Матраимова к правительству о признании его увольнения незаконным удовлетворил.

18 августа представители правительства официально обжаловали данное решение.