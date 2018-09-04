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В ущелье Кырчын, где проходят III ВИК, обещают дождь

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- Виктория Григоренко
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"А днем 5 сентября и 6 сентября в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. В пятницу 7 и субботу 8 сентября осадки лишь в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей и на склонах Кыргызского хребта. По остальной территории ясно. Ветер западный 4-9 м/с", - сообщает МЧС.

Отмечается, что существенно не изменится температура воздуха и 9-10 сентября. Дождей в эти дни также не ожидается.

"В ущелье Кырчын, где проходят III Всемирные игры кочевников, 4 сентября и 5 сентября ночью без осадков. 5 сентября днем и 6-8 сентября слабый дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Не исключены и колебания температур", - подчеркнули в МЧС.

URL: https://www.vb.kg/373174
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, МЧС
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