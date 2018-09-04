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Посольство КР хочет помочь бывшему кыргызстанцу, обвиняемому в убийстве

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- Оксана Гут
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Посольство КР в России готово оказать юридическую и правовую помощь Нурлану Муратову - обвиняемому в убийстве полицейского в Москве. Об этом VB.KG сказала пресс-атташе Гульбарчын Байымбетова.

- Мы отправили запрос, связались с госорганами РФ. Но так как подозреваемый больше не является гражданином Кыргызстана, то оперативной информации мы еще не получили. Сейчас ждем ответа. Пока мы можем помочь, предоставив Нурлану Муратову адвоката. В любом случае мы следим за развитием ситуации, - отметила Байымбетова.

Нурлан Муратов - уроженец Кыргызстана. Согласно паспорту, фотография которого распространилась в Сети, он родился в селе Кара-Кульджа Ошской области. Но с 2010 года подозреваемый является гражданином России. Он проживает в городе Оренбурге, работает в Москве на конфетной фабрике.

В ночь со 2-го на 3-е сентября на станции метро "Курская" в Москве был застрелен полицейский.

По версии следствия, сержант хотел проверить документы у подозрительного пассажира. Но Нурлан Муратов якобы отобрал у полицейского табельный пистолет и открыл огонь. Страж порядка скончался от ранения в голову.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" УК РФ и ст. 222 "Незаконный оборот огнестрельного оружия" УК РФ.

Подозреваемый в убийстве был задержан.

В ходе допроса Нурлан Муратов заявил, что сотрудник правоохранительных органов застрелился сам. Мужчина утверждает, что полицейский зашел в туалет, оставив его у двери. После этого, говорит Муратов, он слышал стрельбу. А убежал с места преступления из-за того, что испугался.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемый в момент задержания был в состоянии некоего опьянения.

Российское издание "Московский комсомолец" сообщает, что 42-летний Нурлан Муратов в 1999-2000 годах во время военных действий в Баткене был ранен в голову, из-за чего начались проблемы с психикой.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/373176
Теги:
посольство, Россия, убийство, уголовная ответственность, Москва, Кыргызстан
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Комментарии
Андрей
04.09.2018, 14:18

Он больше никогда не увидит свой аул.

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