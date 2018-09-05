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В Канте врачи не разглядели у 55-летней женщины инфаркт. Утром она умерла

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратились родственники – сестра и сыновья погибшей Салтанат Соодонбековой. Они считают, что причиной ее смерти стал непрофессионализм врачей территориальной больницы Ысык-Атинского района.

Вечером 22 августа жительнице города Кант Салтанат Соодонбековой стало плохо: головокружение, липкий пот, боль в области груди и лба.

Приехавшая на вызов "Скорая", имевшая в своем арсенале лишь препарат Кетонал, не смогла оказать женщине помощь. Было решено везти пациентку в территориальную больницу.

- Салтанат больше 30 лет проработал в этой больнице медсестрой. Она сразу сказала, что у нее инфаркт. И врачам это говорила. Но они не слушали. Взяли ее под руки и повели в приемное отделение. Там сделали ЭКГ. Дежурный врач Азиз Рустамов посмотрел на кардиограмму и стал смеяться. Говорил, "эже успокойтесь, у вас нет никакого инфаркта, это спазм", - рассказывает сестра погибшей Уруят Соодонбекова.

С ее слов женщине вкололи обезболивающие - Диклофенак и Дексаметазон. Но лучше ей не становилось.

- Тогда Салтанат сама пошла в реанимационный отдел и попросила помощи у врача - Айжан Аильчиевой. На тот момент ей совсем стало плохо, несколько раз вырвало. И даже после этого нас продолжали уверять, что все хорошо, и скоро боль пройдет. Повторного ЭКГ не делали, врач посмотрела тот, что был сделан в приемном отделении и сказала, что инфаркта нет, - рассказывает собеседница VB.KG.

Медик без обследований сделала вывод, что у пациентки остеохондроз, поставила обезболивающую капельницу и посоветовала женщине посидеть минут 15 в коридоре, а после идти домой.

Позже, со слов близких, Салтанат Соодонбекова рассказала, что помимо обезболивающих ей вкололи препарат Магнезия – для снижения давления.

- Нас убедили, что это не инфаркт. И препараты, видимо, стали действовать. Боль стихла, поэтому мы решили поехать домой, а утром планировали обратиться за помощью к знакомым врачам в Бишкеке, - говорит, едва сдерживая слезы, сестра погибшей.

Но оказалось слишком поздно. Утром 23 августа в бишкекском ЦСМ №3 сняли повторную ЭКГ и обнаружили разрыв сердца.

Неотложка увезла 55-летнюю Салтанат в Железнодорожную больницу. Там она и скончалась.

Со слов врача-кардиолога высшей категории ЦСМ № 3 Фариды Бейшебаевой, пациентку можно было спасти, вовремя поставив правильный диагноз.

Сыновья, так рано похоронившие свою любимую маму, обращаются во все инстанции в поисках справедливости. Они уже написали официальные письма в Чуйскую прокуратуру, Генеральную прокуратуру, Минздрав, аппарату Акыйкатчы и даже президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Вопросы, на которые пока еще никто не дал ответа, таковы: почему врачи территориальной больницы ничего не сделали ради спасения жизни человека, если шанс на это был? И неужели те, кто не смог различить инфаркт от остеохондроза, продолжат "лечить" людей?

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями к главврачу территориальной больницы Ысык-Атинского района Алтынкыз Аралбаевой. По ее словам, медики выполнили свой долг – оказали пациенту помощь. А насколько она была профессиональной – покажет внутреннее расследование.

- Врачи приняли пациента, дежурный доктор приемного отделения сделал кардиограмму. Врач с реанимации сделала назначения, капельницы. Лечили от неврологической патологии, потому что по кардиограмме инфаркта на тот момент не было. В объяснительной врач написала, что предложила госпитализацию, но пациентке стало лучше, и она сама ушла. Мы же не видели ни саму пациентку, ни ее кардиограмму. Поэтому больше сказать ничего не могу, пока выводы делать сложно, - заявила главврач.

При этом Аралбаева заверила, что в больнице проводится служебное расследование. Дежурные врачи, принимавшие Салтанат Соодонбекову, написали объяснительные, но от должностей на время расследования не были отстранены.

- Мы не могли разобраться в этом деле – не было кардиограммы. Сейчас нам принесли копию, и думаю, на этой неделе сделаем ее расшифровку. Если ЭКГ покажет, что был инфаркт, в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры по решению комиссии, - заключила главврач территориальной больницы.

К слову, как стало известно, врача скорой помощи, которая привезла Салтанат Соодонбекову в больницу, по каким-то причинам уже уволили.

Редакция VB.KG обращается ко всем профильным ведомствам с просьбой разобраться в случившемся и дать юридическую оценку действиям врачей Азиза Рустамова и Айжан Аильчиевой, которым граждане пока еще вынуждены доверять свои жизни.

URL: https://www.vb.kg/373182
Теги:
Генеральная прокуратура, Минздрав, Кант, погибшие, Чуйская область, медицина, врачебная ошибка, больница
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Комментарии
Урри
05.09.2018, 09:33

Все врачи профессионалы на заработках за границей, лечат иностранцев. Спасибо за это государству, жопутатам и Президенту. Остались тупые алчные "врачи" с медучилищ. Сейчас страшно ходить и обращаться к врачам, сделают из тебя калеку инвалида, к тому же останешься без денег.  Многие сейчас сдают анализы в лаборатории и лечатся по интернету, мля..

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Бишкек Кыргызстан
05.09.2018, 09:46
Карма: +14
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Минусов: 32
Комментариев: 58

Да уж...... Неужели им было трудно снять повторную ЭКГ ?! Вот такие врачи. И ведь без денег к ним не подойдешь за приличной помощью..

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