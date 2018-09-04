Женщина-водитель посадила на колени ребенка и ехала на большой скорости

Судя по всему, действие на этом видео, распространяющемся в Сети, происходит в Узбекистане. Молодая женщина за рулем авто ехала с мальчиком лет четырех на коленях, еще при этом лузгала семечки.

После того, как мужчина сделал ей замечание, она начала уходить от "преследователя" на достаточно большой скорости.

Надеемся, с женщиной, ребенком и ее пассажирами ничего не случилось. Стиль вождения женщина выбрала весьма опасный. Еще и успела устроить совершенно неадекватную перебранку с сделавшим ей замечание мужчиной.

К слову, подобную картину можно наблюдать очень часто и в Кыргызстане. Родители, которым свидетели таких ситуаций делают замечание, также реагируют крайне неадекватно.

Находятся защитники подобного поведения и в Сети - утверждают, что это личное дело каждого водителя - куда сажать ребенка и как его везти. Хотя это, во-первых, является грубейшим нарушением ПДД, а, во-вторых, совершенно не вяжется со здравым смыслом - в случае даже незначительного столкновения или резкого торможения хрупкая грудная клетка ребенка станет "прокладкой" между жестким рулем и весом взрослого человека - водителя.

К сожалению, мы в редакции VB.KG не знаем ни одного случая, когда бы за подобное водители-родители были хотя бы оштрафованы.

Уважаемые читатели, как вы считаете, как нужно поступать с родителями, которые подвергают подобной страшной опасности своих детей?