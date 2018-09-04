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Всадники-кыргызстанцы завоевали все призовые места в пробеге на 80 км

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- Елена Цой
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Сегодня, 4 сентября, на ипподроме села Бактуу-Долоноту состоялся дистанционный конный пробег на дистанции – 80 км. В состязаниях принимали участие 10 всадников из 5 стран.

Первое место занял кыргызстанец Усен уулу Азамат с конем по кличке Телтору. Его конь дистанцию на 80 км пробежал за 5 часов 24 минуты 45 секунд. Серебряную медаль также завоевал кыргызстанец Усен уулу Бакай с конем по кличке Кой-курон. Его результат 7 часов 25 минут 40 секунд. Бронзовым призером стал кыргызстанец Жаныбек Дюйшебеков с конем по кличке Парвоз, который пробежал 80 км за 7 часов 32 минуты 37 секунд.

Призовой фонд дистанционного конного пробега составляет – 600 тыс. сомов. За первое место 300 тыс. сомов, второе место – 200 тыс. и за третье 100 тыс. сомов.

Дистанционный конный пробег проводится по правилам Международной федерации конного спорта FEI (International Equestrian Federation).

Победитель определяется по лучшему (наименьшему) времени прохождения дистанции при условии подтверждения ветеринарной комиссией нормы физиологических показателей и успешного восстановления пульса лошади после финиша: за 30 минут до 64 уд/мин.

Требования к участникам:

- всадники должны быть зарегистрированы в базе данных FEI;

- минимальный вес всадника должен составлять 75 кг, включая всё снаряжение;

- лошади должны иметь национальные паспорта (действительно только для Кыргызстана) и паспорта FEI;

- заявки для участия в соревнованиях подаются через FEI Entry System национальными федерациями;

- минимальный возраст всадника составляет 14 лет;

- минимальный возраст лошади составляет 6 лет.

URL: https://www.vb.kg/373191
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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