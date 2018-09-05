III ВИК: В соревнованиях по ордо лидирует команда Кыргызстана

С 3 сентября в ущелье "Кырчын" проходит соревнования по ордо. В состязаниях принимают участие 157 спортсменов из 8 стран мира, такие как Чехия, США, Россия (Московская область), Таджикстан, Казахстан, Монголия, Россия (Свердловская область).

Результаты первых двух дней:

3 сентября:

1 игра: Таджикистан-Казахстан – 2:0

2 игра: Кыргызстан-Монголия – 3:0

3 игра: Россия (Московская область) - Чехия – 2:0

4 игра: Россия (Свердловская область) - США – 2:0

4 сентября:

1 игра: Кыргызстан -Россия (Московская область) – 2:0

2 игра: Таджикистан-США – 2:0

3 игра: Чехия-Монголия – 2:0

4 игра: Казахстан- Россия (Свердловская область) – 2:0

Сегодня, 5 сентября, в 10:00 часов будут проходить состязания между командами Кыргызстан-Чехия и Таджикистан-Россия (Свердловская область). Также после обеда в 14:00 часов состоится игра за 5-6 места.

Напомним, что соревнования по ордо завершатся 6 сентября 2018 года. Игры проводятся в ущелье "Кырчын" (Иссык-Кульская область).

Справочно: Состав команды по ордо составляет 9 человек: 8 игроков, 1 тренер. К соревнованиям допускаются спортсмены 18 лет или старше. Соревнования проводятся среди мужчин.