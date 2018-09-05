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Боевики "Талибана" напали на контрольные пункты на востоке Афганистана

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- Елена Цой
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В ночь с понедельника на вторник на территории восточной афганской провинции Пактия боевики запрещенного в России "Талибана" произвели нападения на контрольные пункты в уезде Джанихейль.

По данным местных властей, боевые действия начались примерно в полночь и продолжались до 8 часов утра по местному времени, при этом потери успела понести каждая из сторон, пишет Афганистан.ру.

В частности, в бою с талибами погибли 13 служащих Афганской национальной армии, а также трое сотрудников полицейской службы общественной защиты. Кроме того, ещё не менее 15 стражей порядка получили ранения, передаёт телеканал "1TV".

В свою очередь, талибы потеряли по меньшей мере 21 человека убитыми, десятки повстанцев также получили ранения в ходе продолжительных столкновений, сообщают представители местных властей.

Редакция отмечает, что текущая обстановка в провинции Пактия вызывает обеспокоенность населения и местных властей на протяжении уже нескольких недель. Как ранее сообщал Афганистан.Ру, основным источником тревоги является активность талибов.

Напомним, что после отражения наступления боевиков в соседней провинции Газни повстанцы перебрались в Пактию, где по-прежнему сохраняют значительное присутствие. С этим обстоятельством связаны опасения по поводу угрозы захвата города Гардез, провинциального административного центра.

URL: https://www.vb.kg/373193
Теги:
Афганистан, Пакистан, Талибан
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