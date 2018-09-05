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На Японию обрушился тайфун. Сила ветра достигает 215 километров в час

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- Виктория Григоренко
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На территорию Японии накануне обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби. Об этом сообщают СМИ страны.

Как отмечается, первой стихия ударила по западной части Японии.

"Туда тайфун принес сильные ливни и мощный ветер, уже вызвав перебои в транспортном сообщении страны. Сейчас он движется в северном направлении к острову Хонсю. Сила ветра составляет 160 километров в час, а местами и 215 километров в час. Власти уже эвакуировали около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч – из портового города Кобе. Власти страны отменили из-за тайфуна более 600 авиарейсов. Также приостановлено курсирование скоростных поездов между городами Осака и Хиросима", - отмечают СМИ.

Метеослужба Японии предупреждает, что тайфун Джеби может вызвать оползни, наводнения и торнадо в стране.


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URL: https://www.vb.kg/373196
Теги:
стихийные бедствия, Япония, Ураган
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