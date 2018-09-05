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RG Brands. Выбираем качественные и полезные соки!

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Немало шуму наделала в Бишкеке история с соком "Нектар Солнечный", наша редакция писала об этом. Марка этого сока одна из самых популярных и, конечно же, нам было интересно принять предложение компании-производителя посмотреть, как делают этот и другие популярные соки, и насколько обоснованы претензии огорченных потребителей. Для этого наша съемочная группа выехала в Казахстан - именно там,на заводе "Аксенгир" выпускает свою продукцию крупнейший в Центральной Азии производитель напитков и продуктов питания, компания RG Brands.

Отметим, что это один из самых передовых и современных производственно-логистических центров занимает площадь 21 га.

И выпускает соки с такими известными брендами, как "Gracio", "ДаДа" и "Нектар Солнечный", лимонады с сокосодержащим продуктом "Нектар Солнечный", холодные чаи "Lipton" и "Пиала", всемирно известный Pepsi, a также бутилированную воду "A'SU".

Вся продукция сертифицирована и выпускается по международным стандартам качества пищевой промышленности, а также отвечает всем стандартам производства, согласно требованиям технических регламентов ТС.

Асептическая технология производства является одним из наиболее совершенных методов обработки продуктов и представляет собой целый комплекс мер. В процессе производства было отмечено, что при асептическом розливе продукт и упаковочный материал стерилизуются раздельно, затем формируется упаковка, заполняется и запечатывается в стерильных условиях.

Асептическая упаковка состоит из полиэтилена, картона и алюминия. Их высокие барьерные свойства защищают продукт от порчи. В целом такая упаковка имеет ряд преимуществ перед другими - она экологически безопаснее и обеспечивает долгий срок хранения без использования консервантов.

При покупке следует проверять целостность упаковки- ее можно слегка сжать и проверить нет ли повреждённого отверстия, а также убедиться, что производственная целостность кольца у основания крышки не нарушена. Употребить продукт необходимо в течении 24-х часов после вскрытия. Об этом компания- производитель пишет на упаковке своей продукции.

"В случае возникновения вопросов, компания всегда открыта выслушать потребителя. Наша горячая линия работает в режиме 24/7. В случае поступления жалобы на горячую линию, мы свяжемся с вами в течение 2-х часов в рабочие дни и проведём всю необходимую работу по отработке обращения. Мы также предоставим информацию- вплоть до результатов расследования и независимых лабораторных исследований, если это будет необходимо. Мы благодарим покупателей за активную позицию, ведь вместе мы стремимся к постоянному повышению качества жизни. Будучи ответственным производителем напитков и продуктов питания для миллионов людей, мы гарантируем 100% качество",- отметил Генеральный Директор RG Brands Kazakhstan Тимур Калтаев.

Если хотите увидеть, как в Казахстане производятся эти и другие напитки, смотрите видеосюжет VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/373198
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, здоровье
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