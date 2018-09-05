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"Маариф" и "Сапат". Какое турецкое образование выберут кыргызстанцы?

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- Виктория Григоренко
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На переговорах Реджепа Эрдогана с Сооронбаем Жээнбековым вновь был поднят вопрос по поводу сети образовательных учреждений "Сапат", по утверждению турецкой стороны, принадлежащих сторонниками Фетхуллаха Гюлена. Последователей и единомышленников Гюлена официальная Анкара обвиняет в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

Эрдоган в очередной раз выразил надежду, что Кыргызстан окончательно закроет этот вопрос. В качестве альтернативы турецкий лидер предложил государственный образовательный фонд "Маариф". Соглашение по нему было подписано между нашим Минобразования и правительством Турции.

В свою очередь власти Кыргызстана ранее также высказывали готовность запустить школы фонда "Маариф", намекнув при этом, что учреждения "Сапат" продолжат свою работу.

"Мы провели большую работу в этом направлении. Изменили сеть "Себат" на "Сапат", которая находится под контролем государства. Наше Министерство образования и науки входит в состав учредителей школ, весь учебный процесс контролируется государством. В случае возникновения попыток внести раскол в кыргызско-турецкие отношения, организаторы понесут строгую ответственность", - заверил Жээнбеков своего турецкого коллегу.

По словам бывшего министра иностранных дел Кыргызстана, доктора политических наук Аликбека Джекшенкулова, о закрытие сети "Сапат" в КР речь не идет. Об этом он заявил в беседе с VB.KG.

- Это четко дал понять и наш президент. При этом школы фонда "Маариф" будут развиваться параллельно "Сапату". А вот будут ли они пользоваться такой же популярностью, пока неясно. Мы же не можем заставить родителей отдавать детей в определенное учебное заведение. У нас свободная страна, и люди вправе сами выбирать, куда отправлять свое чадо на обучение, - резонно заметил Джекшенкулов.

При этом экс-глава МИД уверен, что государству давно необходимо внедрять кыргызстанский стандарт обучения в средней школе, который отвечал бы национальным интересам государства.

- У нас на сегодняшний день слишком много различных образовательных направлений. Но, считаю, назрела необходимость проведения реформы школьного образования. В ВУЗе ребенок уже осознанно выбирает чему и у кого учиться. В школе отделять зерна от плевел он еще не может. Это очень щепетильный момент. И решить его мог бы как раз нацстандарт образования. И будь он сейчас, вопрос с турецкой стороной по "гюленовским" учреждениям вообще бы не стоял. Сейчас же каких у нас школ только нет: арабские, турецкие, китайские, немецкие, корейские. Конечно, наши дети должны изучать языки. Многоязычие – благо для общества. Но идеология обучения, учебники должны исходить исключительно от государства, - считает экс-министр иностранных дел.

Что же касается позиции Турции по школам "Сапат", то высказывать позицию – их право.

- Наше – придерживаться своей. Конечно, между турецкими политическими силами проходит достаточно жесткая борьба. Но мы не должны вовлекаться в их внутренние перипетии, у нас своих проблем хватает. Тем более, что я лично не встречал другой информации по Гюлену, кроме той, что была заявлена турецкими властями. Поэтому хотелось бы отметить реакцию нашего президента Жээнбекова по этому вопросу. Она была спокойной и взвешенной. При этом, считаю, в настоящий момент кыргызско-турецкие отношения стоят выше, чем какая-либо система школ, - резюмировал Джекшенкулов.


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URL: https://www.vb.kg/373203
Теги:
образование, Турция, школа, Кыргызстан
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Комментарии
Кыргыз
05.09.2018, 17:43

Это люди сами знают где обучить  хорошо там и на верное будет отдавать в школу. 

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