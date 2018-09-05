На Кырчыне одну из юрт украсили шкурой снежного барса

На одной из юрт этногородка Чуйской области на Кырчыне нашли шкуру снежного барса. Об этом сообщило Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается, ведомство сейчас выясняет, когда и кем она была добыта.

"После все виновные понесут ответственность. В КР отстреливать и украшать юрты шкурами животных, занесенных в Красную книгу, строго запрещено. За незаконный отстрел марала, архара, медведя штраф 1 миллион сомов, снежного барса - 1,5 миллиона сомов, козерога - 100 тысяч сомов, косули, туркестанской рыси или манула - 50 тысяч сомов. Незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами до двух лет или лишением свободы от двух до пяти лет", - подчеркнули в ГАООС и ЛХ.

Уточняется, что в 2017 году выявили 381 факт нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на 3 миллиона 245 тысяч 590 сомов. При этом, численность снежных барсов в Кыргызстане на сегодня составляет около 324.

Напомним, что символом III Всемирных игр кочевников стал снежный барс. Вот тебе и "брендирование"...