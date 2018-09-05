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Когда пройдут выборы спикера Бишкекского кенеша - неизвестно

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- Бакыт Стамов
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Фракция СДПК пока не выдвинула единого кандидата на должность председателя Бишкекского горкенеша из трех своих претендентов. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Эрнис Докенов.

По его словам, фракция пока не собиралась для решения этого вопроса.

Напомним, ранее социал-демократы на своем заседании обсудили трех вероятных кандидатов на должность спикера горкенеша: Жумабека Салымбекова, Валентину Лисниченко и Эрмека Усубалиева.

Вместе с тем, как стало известно, и в других фракциях пока не определились со своими кандидатурами.

Так, по словам депутата горкенеша Канатбека Музуралиева, его коллеги по фракции "Республика – Ата Журт" еще не приняли решения.

- У нас есть два претендента, имен которых я пока не могу назвать. Мы дали им время самим решить, кто из них пойдет от нашей фракции, - уточнил он.

Другой депутат Павел Десятников также сообщил, что фракция "Мекеним Кыргызстан" пока не собиралась для обсуждения кандидатуры на пост спикера.

В пресс-службе БГК пояснили, что дату выборов председателя горкенеша должны назначить сами депутаты.

- В законе не указано, когда и в какие сроки должны пройти выборы председателя горкенеша. Единственное, что там указано - кто имеет право выдвигать кандидатов и при каком количестве депутатов выборы считаются состоявшимися. Поэтому о дате проведения заседания по этому вопросу станет известно позднее, - уточнили в пресс-службе БГК.

Напомним, официально только фракция "Кыргызстан" выдвинула своего кандидата на должность спикера столичного горкенеша – Куванычбека Конгантиева.


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URL: https://www.vb.kg/373218
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, Бишкек
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