80 сомов за урок... Как считается зарплата учителей в Кыргызстане?

Средняя заработная плата учителя в Кыргызстане в настоящее время составляет 11 тысяч 049 сомов. Об этом пресс-секретарь министерства образования и науки Марина Гречанная сообщила VB.KG.

Но согласно ведомственным расчетам, предоставленным редакции, чтобы получить эту сумму, преподавателем необходимо работать в сельской местности и иметь стаж не менее 15 лет.

Оклад молодого учителя, отработавшего 32 часа в неделю, составляет 8 тысяч 221, 5 сомов. А того же административного персонала – 8 тысяч 068 сомов.

При этом, по данным минобраза, оплата школьных педагогов с 2015 года возросла в среднем на 50,5%.

Самая высокая зарплата, исходя из расчетов, у опытных (стаж не менее 15 лет) учителей начальных классов школ, расположенных в высокогорье - 16 тысяч 590 сомов.

Как считается оплата?

Учитель старших классов

Педагогическая заработная плата: (20 часов урочной работы * 67,5 сом + 6 часов подготовительной работы *67,5 сом + 6 часов внеурочной работы * 33,75 сом) * 4,2 = (1350+405+202,5) сом *4,2 недели = 1957,5 сом *4,2 недели = 8 221,5 сомов

Доплата за стаж педагогической работы (свыше 15 лет) – 30% или 8221,5 сом*30% = 2 466,45 сомов

Доплата за работу в сельской местности (20 часов / 20 часов) *1000 сом = 1 000 сомов

Всего заработная плата молодого учителя со стажем пед. работы до 5 лет: 8221,5 сом+1000 сом = 9 221,5 сомов

Всего заработная плата учителя со стажем пед. работы свыше 15 лет: 8221,5 сом+1000 сом +2466,45 = 11 687,95 сомов.

Учитель начальных классов

Педагогическая заработная плата: (20 часов урочной работы * 81 сом + 6 часов подготовительной работы *81 сом + 6 часов внеурочной работы * 40,5 сом) * 4,2 недели = (1620+486+243) сом *4,2 недели = 2349 сом *4,2 недели = 9865,8 сомов

Доплата за стаж педагогической работы (свыше 15 лет) – 30% или 9865,8 сом*30% = 2 959,74 сомов

Доплата за работу в сельской местности (20 часов / 20 часов) *1000 сом = 1 000 сомов

Всего заработная плата молодого учителя со стажем педагогической работы до 5 лет: 9865,8 сом+1000 сом = 10865,8 сомов

Всего заработная плата учителя со стажем педагогической работы свыше 15 лет: 9865,8 сом+1000 сом +2959,74 = 13 825,54 сомов.

Напомним, 23 августа Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова предложила министерству образования и науки рассмотреть вопрос об исключении таких понятий, как лицей, гимназия и других видов школ, установив одинаковые стандарты.

При этом она отметила, что в школах необходимо ввести стимулирующие меры по увеличению заработной платы педагогов. Они должны быть основаны на достижениях обучаемых учеников. В частности, уровень образования детей, выявляемый в результате среза знаний, личные достижения учащихся школы, показанные на различных соревнованиях и олимпиадах, а также успехи выпускников школ при поступлении в вузы и так далее.

Но, по всей видимости, данное предложение поддержано не было. По крайней мере, за 2 недели у министерства не появилось комментариев по этому поводу.

"Данный вопрос требует серьезной проработки. Ответ будет дан позже", - заключила пресс-секретарь Марина Гречанная.