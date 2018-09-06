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Во время проведения III ВИК милиционеры спасли от утопления мужчину

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- Оксана Гут
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Сотрудники милиции спасли жизнь 62-летнему жителю села Бостери. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что 5 сентября сотрудники милиции ОВД Ак-Суйского района Азамат Дамиров и Адилет Конуратов несли службу по охране общественного порядка на мосту возле этно-городка на джайлоо Кырчын, где проходят III Всемирные игры кочевников.

Примерно в 10.00 часов группа людей переходили мост по направлению к этно-городку.

- Один из них споткнувшись упал в речку. Он ударился о камни и на мгновение потерял сознание. Увидев человека, попавшего в беду, сотрудники милиции бросились спасать его. Своевременно оказанная помощь спасла ему жизнь, - рассказал Усубакунов.

Спасённым оказался 62-летний житель села Бостери Иссык-Кульского района Бегалы Апсаматов. Сотрудники милиции провели потерпевшего к медикам, где ему была оказана первая медицинская помощь.


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URL: https://www.vb.kg/373229
Теги:
Иссык-Кульская область, несчастный случай, спасатели, Всемирные игры кочевников, УВД
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