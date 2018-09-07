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Предприятие по переработке кожи отравляет существование жителям "Тунгуча"

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В мкр.Тунгуч, по ул.Исакеева, за лето дорогу перекопали два раза, нет тротуара, не то что транспорту, пешеходу пройти невозможно. Местные власти дают разрешение на земляные работы, после не контролируют. Кому не лень, дорогу перекопали, угробили, а нам жить после этого.

Мы, как городские жители, хотим жить, как горожане. Нормальные дороги, пешеходам тротуар. Здесь же, посреди населенного пункта, по ул. Исакеева и пересечении Ауэзова, есть предприятие по переработке кожи, где параллельно содержат скот.

И это в городе! Стоит страшная вонь, время от времени открывают и спускают стоки, невозможно дышать. Об этом говорили в районную администрацию, мэрию, никаких мер не принимают.

Уважаемый мэр, пожалуйста, мы вас ждем, придите, посмотрите весь этот бардак по ул. Исакеева, перекопана дорога, строй мусор, вонь, мухи. Мы, как налогоплательщики, имеем право на нормальное существование. Нарушаются наши экологические права. Хотим нормальную среду обитания.

Народную новость прислала Айнура.


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URL: https://www.vb.kg/373230
Теги:
дороги, перекрытие дорог, строительство, экология, Бишкек, мэрия
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