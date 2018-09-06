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В школы Кыргызстана начали поступать новые учебники для 5-6 классов

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- ВБ
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Новые учебники были разработаны Министерством образования и науки КР при поддержке Всемирного банка по 32 наименованиям предметов для 5-6 классов.

Общая потребность для всех школьников составила более 3 млн. экземпляров.

В настоящее время в школы страны идет доставка новых учебников.

В Министерстве уточняют, что замена учебников учащимся, которые получили книги старого образца, будет осуществляться по мере поставок новых учебников в школы республики.

Одновременно начата апробация новых учебников для 7-9 классов также по всем предметам, разработанным при поддержке Азиатского банка развития.

В ведомстве отмечают, что учебники соответствуют новым образовательным стандартам, в основе которых лежит принцип компетентности.

Все учебники были разработаны отечественными авторами, были одобрены Кыргызской академией образования и независимыми экспертами.

Кроме того, в Национальном репозитории открытых образовательных ресурсов www.lib.kg можно в свободном доступе скачать 752 учебника по различным предметам.

С этого года учителя, школьники и их родители могут также пользоваться дополнительными учебными материалами, размещенными на первых в Кыргызстане образовательных мультимедийных ресурсах iBilim и Билим Булагы.


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URL: https://www.vb.kg/373240
Теги:
АБР, Всемирный банк, Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
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