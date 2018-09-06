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Анара Мамбеталиева поменяла место жительства. Якобы ради безопасности...

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- Бакыт Стамов
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Бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Анара Мамбеталиева опасается за свою жизнь и по этой причине поменяла место жительство. Об этом она заявила изданию super.kg.

По ее словам, причиной тому стал тот факт, что ранее она назвала имена коррупционеров из Экотехинспекции

- Совет безопасности взял это дело под свой контроль. Сейчас я жду решения специальной комиссии, которой дала уже все показания. Пока никаких результатов нет, но при этом продолжаются попытки меня запугать. Так эти "коррупционеры", имена которых я назвала, начали меня оскорблять и запугивать. Ради своей безопасности я вынуждена была сменить место жительства, - сказала она.

В свою очередь в пресс-службе правительства пояснили, что в ближайшее время специальная комиссия вынесет свое решение по заявлению Мамбеталиевой.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Анара Мамбеталиева устроила мирную акцию протеста против коррупции у кабинета своего начальника.

Кроме того, на своей странице в Facebook опубликовала пост:

"В конечном итоге из-за борьбы с коррупционерами внутри системы меня уволили с государственной службы по статье!!! (инспекция погружается в болото коррупции, видя все это я не смогла промолчать, в поисках правды внутри инспекции загублена моя карьера, после всего этого как я смогу встать на защиту природы и экологической безопасности!"

Позже она выступила с обращением к президенту страны, где назвала имена коррупционеров ведомства. Таковыми, по ее словам, являются статс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Таалай Асылбеков, начальник отдела кадров Самат Керимкулов и начальник финансово-экономического управления Гулькайыр Джумашева.

О каких-либо доказательствах слов Мамбеталиевой ничего неизвестно. Также не ясно, сменила ли она адрес внутри страны, или уже находится за ее пределами.


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URL: https://www.vb.kg/373249
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Гулькайыр Джумашева, Анара Мамбеталиева, Таалай Асылбеков
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Комментарии
Коллега
06.09.2018, 19:39

Таких как ты немало, но кто верит Совбезу, только ты одна. Я тебя разочарую, но ты будешь крайней, так, что ищи работу, не ты первая, удачи

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Domane Doo
06.09.2018, 19:59
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 18
Комментариев: 21

Коллега

Таких как ты немало, но кто верит Совбезу, только ты одна. Я тебя разочарую, но ты будешь крайней, так, что ищи работу, не ты первая, удачи

Не сравнит  Атамбаевым или Бакиевым, данное время рассматривает все заявление, если бы она было замешенной вряд-ли так поступила бы.

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