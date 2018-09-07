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Жители Бишкека жалуются на громкий азан новой мечети

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- Бакыт Стамов
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Жители Бишкека продолжают жаловаться на громкий азан (призыв к молитве) новой центральной мечети, построенной на проспекте Жибек Жолу. Зульфира Хайбулинна на своей странице в Facebook пожаловалась на сильный шум мечети по ночам.

"Может, нам сообща найти звукового специалиста по оборудованию, и направить его в новую мечеть на Жибек-Жолу? Раз они говорят, что не могут настроить свои турецкие колонки? Простите, господа верующие, но сегодня ночью просто вакханалия была с азаном!

Причем, с мечетью Кашгари весь год проблем не было. С прошлогодних жалоб они настроили свое оборудование, и по ночам азан шел тихо, то сейчас они кажется соревноваться начали с новой мечетью. Представляете, что у нас по ночам творится?

Ярых защитников азана предупреждаю сразу - ничего не имею против дневного азана, но ночью люди должны спать, и все должны соблюдать правила городского общежития", - написала она на своей странице.

За разъяснениями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в Духовное управление мусульман Кыргызстана, где пояснили, что проблема уже решена.

- Да, действительно жители Бишкека ранее жаловались на сильный шум азана новой мечети по ночам. Так как оборудование турецкое и новое, то поначалу, действительно, были затруднения с настройками. Эту проблему уже решили. Буквально на днях техники настроили колонки до нужной нормы. Теперь по ночам звук азана будет уменьшаться, - сказали в пресс-службе муфтията.

Однако, стоит отметить, что жительница Бишкека написала свой пост только сегодня с жалобой на предыдущую ночь.

Напомним, накануне в Бишкеке на проспекте Жибек Жолу открылась новая центральная мечеть. Церемония прошла с участием президентов Кыргызстана и Турции Сооронбая Жээнбекова и Реджепа Тайип Эрдогана.


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URL: https://www.vb.kg/373254
Теги:
ислам, мечеть, ДУМК, Кыргызстан, громкость азана
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Комментарии
Акыл Акыбаев
07.09.2018, 13:01
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 13
Минусов: 9
Комментариев: 13

Ужажаемый Сооронбай Жээнбекович. В последнее время в Кыргызстан идет тотальная исламизация кыргызского населения. При этом навязывать религию народу Кыргызстана через громкоговорителей или микрофон считаем не правильно. Нужно учитывать мнение каждого человека, в том числе не религиозных людей и проживающих близко к мечети, которые не ходят в мечети. Возли наших домов имеется мечеть по арабскому имени. И кроме азана там еще звучат другие арабские звуки не понятные. Мы считаем это навязывание религию через микрофон. Мы не хотим, чтобы в будущем наши дети жили с исламскими идеялогиями.

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