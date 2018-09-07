Жители Бишкека жалуются на громкий азан новой мечети

Жители Бишкека продолжают жаловаться на громкий азан (призыв к молитве) новой центральной мечети, построенной на проспекте Жибек Жолу. Зульфира Хайбулинна на своей странице в Facebook пожаловалась на сильный шум мечети по ночам.

"Может, нам сообща найти звукового специалиста по оборудованию, и направить его в новую мечеть на Жибек-Жолу? Раз они говорят, что не могут настроить свои турецкие колонки? Простите, господа верующие, но сегодня ночью просто вакханалия была с азаном!

Причем, с мечетью Кашгари весь год проблем не было. С прошлогодних жалоб они настроили свое оборудование, и по ночам азан шел тихо, то сейчас они кажется соревноваться начали с новой мечетью. Представляете, что у нас по ночам творится?

Ярых защитников азана предупреждаю сразу - ничего не имею против дневного азана, но ночью люди должны спать, и все должны соблюдать правила городского общежития", - написала она на своей странице.

За разъяснениями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в Духовное управление мусульман Кыргызстана, где пояснили, что проблема уже решена.

- Да, действительно жители Бишкека ранее жаловались на сильный шум азана новой мечети по ночам. Так как оборудование турецкое и новое, то поначалу, действительно, были затруднения с настройками. Эту проблему уже решили. Буквально на днях техники настроили колонки до нужной нормы. Теперь по ночам звук азана будет уменьшаться, - сказали в пресс-службе муфтията.

Однако, стоит отметить, что жительница Бишкека написала свой пост только сегодня с жалобой на предыдущую ночь.

Напомним, накануне в Бишкеке на проспекте Жибек Жолу открылась новая центральная мечеть. Церемония прошла с участием президентов Кыргызстана и Турции Сооронбая Жээнбекова и Реджепа Тайип Эрдогана.