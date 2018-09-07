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В Оше пьяная мать с младенцем на руках спрыгнула с 4 этажа

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- Оксана Гут
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Женщина, выпавшая из окна 4 этажа в микрорайоне Черемушки в Оше, была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом VB.KG сообщил заведующий отделением травматологии Ошской областной больницы Алмаз Маматалиев.

Он отметил, что 8-месячного ребенка, с которым она спрыгнула в руках, доставили в Детскую областную больницу. У него диагностировали сотрясение мозга. По предварительным данным, состояние малыша оценивается, как средне-тяжелое.

Что касается нерадивой матери, то ее готовят к операции.

- 6 сентября ближе к 22.00 к нам в больницу на машине скорой помощи поступила молодая женщина с жалобами на боли в ногах и области головы. При поступлении она вел себя беспокойно, мы сразу почувствовали запах алкоголя. Позже поставили диагноз: закрытый перелом шейки правой кости со смещением, перелом седалищной кости справа, ушиб в области лба, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, алкогольное опьянение 2 степени. Она в средне-тяжелом состоянии, - рассказал врач.

Возможно, травмы в частности у младенца были бы смертельными, отмечает медик, если бы прежде он вместе с матерью не упал на крышу пристройки, а затем на землю. Это немного смягчило удар от падения.

Был ли этот прыжок попыткой суицида, не сообщается. Сотрудники УВД Оша обещали предоставить подробности позже. Редакция VB.KG будет следить за этой историей.


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URL: https://www.vb.kg/373255
Теги:
алкоголь, дети, миграция, несчастный случай, Ош, попытка суицида, УВД
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