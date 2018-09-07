Большие секреты малого бизнеса успешных клиентов "Бакай Банка"

В декабре 2018 года ОАО "Бакай Банк" отмечает юбилей - 20 лет. Для нас это не только круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим банк запускает серию интервью -с cамыми успешными клиентами. Они расскажут о том, как правильно вести бизнес, чтобы он приносил доход. А также поделятся своим предпринимательским опытом и взглядами на жизнь.

Марат Молдобаев десять лет назад служил в милиции и даже не подозревал, что его жизнь поменяется на 360 градусов, и он из рядового госслужащего превратится в успешного предпринимателя. В свои 38 лет он достиг не мало, но как говорится нет предела совершенству и богатству. Уже 6 лет Марат Молдобаев является постоянным клиентом "Бакай Банка". Он рассказал, что триумф к нему пришел не сразу. Как многим успешным людям ему пришлось пережить трудности, которые закалили его характер, научили справляться с проблемами и мыслить масштабно. Об истории простого милиционера, который не побоялся рискнуть поменять профессию и нашел свое место в канцелярском бизнесе, читайте следующее интервью.

- Как вы думаете, насколько тяжело или легко предпринимателям вести бизнес в Кыргызстане?

- В Кыргызстане по сравнению с Турцией, Дубаями, Таиландом, Россией, даже соседними Узбекистаном и Казахстаном у нас намного проще открыть бизнес. Для этого нужна хорошая идея, начальный каптал, необходимо знать, что ты точно хочешь. На законодательном уровне препятствий нет, было бы желание и цель. Незанятых ниш в бизнесе у нас очень много, ни как в России или Турции. Там все виды бизнеса заняты поколениями, уже выстроились целые династии. У нас любой бизнес можно начинать с нуля начиная со швейного производства, заканчивая деревообработкой. После того как я уволился из органов, где-то полгода у меня была депрессия, думал, как дальше сложится моя жизнь. Но все образовалось само собой, я три года работал закройщиком. За это время стал мастером своего дела. Даже не помню в какой момент я перешел в канцелярский бизнес. Я вел его параллельно своей работе закройщиком. Потому что у моей супруги на ошском рынке была маленькая точка по продаже канцелярских товаров. И в свое свободное время я поставлял ей товар. Как-то так получилось, что я начал искал оптовые точки, откуда можно привезти товары подешевле, как изготовить их здесь, напечатать. Постепенно я бросил работу закройщиком и полностью начал заниматься продажей канцелярии, в этой сфере уже 9 лет. Канцелярские товары – это в основном бумажные товары, а бумага - теплый материал. Материи делятся на холодные и теплые. Бумага, дерево, хлопчатобумажные ткани считаются теплым материалом. Железо, цемент, камни, шелк считаются холодным материалом. Мне нравится работать с теплотой. Я приложил много усилий, немало денег вложил в развитие этого бизнеса. У меня большое крестьянское хозяйство в селе, продал около 600-700 овец и 20-25 лошадей, а вырученные деньги вложил в свое дело. Например, средства из прибыли трачу только на самое необходимое: на питание, на одежду, бензин. Все остальное вкладываю в бизнес. Я понимаю, что человек всегда будет питаться, одеваться и учиться. Даже в самый прогрессивный век компьютеризации человек будет всегда читать книги, листать бумагу, точить карандаши. На этом основано мое ведение и развитие бизнеса.

- А кто вы по образованию?

-Я заканчивал Академию МВД по специальности юрист-правовед.

- Как вы решились полностью поменять свою сферу деятельности и уйти из органов внутренних дел? Это же абсолютна другая область…

- У нас в стране в органах, да и на госслужбе люди продвигаются только через знакомых, если у вас есть деньги. Грамотных людей, работоспособных стараются не замечать. Через 9 лет службы в органах я это понял, и подался если можно так выразиться на "вольные хлеба".

- Получается у вас есть "предпринимательская жилка"? Не у всех получается добиться такого успеха в бизнесе.

- Скорее всего, я ушел из органов, еще и поэтому, что мне не нравится, когда мной командуют, когда над тобой стоит вышестоящее руководство. У меня есть родители, старшие братья, сестры, но они не давят на меня, они никогда не заставляли меня что-то делать. Они мне советуют или советуются со мной. Я часто вспоминаю, меня отец никогда не заставлял что-то делать, он мне всегда говорил, делай, что хочешь. Уже с 6 класса я свободно продавал домашний скот, и мои родители мне доверяли. Поэтому, когда устроился в органы, на меня очень давило, что надо мной есть несколько начальников.

- Получается в предпринимательстве вы чувствуете себя более свободным, вас никто ни в чем практически не ограничивает?

- Да. Преимущество нашей работы состоит в свободном графике. Мы можем работать с 6 утра до 12 ночи. А также мы можем работать с 12 дня и до 5 вечера. Или можем просто закрыть контейнер и уехать отдыхать и ни у кого не надо отпрашиваться. Но в сезон: август, сентябрь, октябрь мы работаем на износ с 6 утра до часу ночи.

- Насколько вырос ваш бизнес расширился за 9 лет? С чего вы начинали свои продажи?

- Ни для бахвальства можно сказать, что я раз в 100, 200 увеличил оборотные средства. Я помню, когда только начинал в 2009 году у меня была одна легковушка и мой товар помещался туда. Сейчас у меня 3 рабочих контейнера, над ними три 40-тонных складов, еще есть четыре 40- тонных контейнеров двухэтажных. Образно говоря, это десять больших 25-тонных фур. Мы завозим товары из России, Дубаи, Китая, Индии. Про свое дело могу сказать, что это хороший бизнес. Ты продаешь хоть и за деньги, можно сказать образование, знания. Одна моя знакомая приехала из паломничества из Мекки, и она рассказала, что мне нужно продолжать развивать этот бизнес, потому что он считается богоугодным делом. Я сначала ее не понял, но мне так и объяснили, что человек, который продает учебники, школьные принадлежности, он можно сказать косвенно продает знания, причастен к получению образования миллионов человек. И мне это как-то начало льстить. Потом после ее слов я задумался, действительно, я не продаю сигареты, алкоголь. Я продаю бумагу, учебники, ручки, карандаши, в основном их покупают детям. Я уверен, что мы занимаемся очень хорошим даже не бизнесом, а делом.

- Как вы думаете благодаря чему ваш бизнес стал успешным?

- Человеку который работает и хочет развиваться, у которого есть цель и который видит на 5-10 лет вперед, такому человеку всегда не хватает денег на оборотные средства. К ним отношусь не просто как к финансам, а как к рабочему инструменту. Мы ими пользуемся, закупаем на них товар, но все равно, к деньгам отношусь философски, не гоняюсь за копейкой. Я получаю наслаждение от самого процесса и не стремлюсь получить выгоду. Нельзя жить сегодняшним днем. Сегодня можно заработать таксистом тысячу сомов в день, и думаешь, всё ты сыт, дети сыты, может этого на сегодня хватит, но нужно заглядывать далеко в будущее. Надо уметь просчитывать на пять, на десять лет вперед. У меня подрастают 4 дочки. Им нужно дать образование, хорошую жизнь. Это все стимулирует меня работать еще лучше. Успех еще заключается в том, что ты должен любить свое дело, ты не должен заставлять себя работать. Конечно, еще должна быть поддержка семьи, родителей.

- А что самое трудное в вашей работе?

- Самое трудное – раздобыть деньги на увеличение оборотного капитала. У нас работа сезонная, 3 месяца работаем и 9 месяцев готовимся. За этот срок мы должны заработать годовой объем. Те, кто пекут торты ждут новый год, те, кто продают цветы целый год ждут 8 марта, так и мы тоже ждем 1 сентября.

- Что вы еще сделали для развития бизнеса?

- Изначально у меня не было капитала как такового. Потом я решился взять кредит в одном банке. Но у них были очень высокие проценты, и я перешел в другой банк. Так за некоторое время обратился в несколько банков. Как-то одна продавец посоветовала мне обратиться в "Бакай Банк". Она сказала, что давно там получает займы. Первый раз я взял кредит в "Бакай Банке", потом его закрыл по графику, взял еще кредит и его досрочно погасил. В связи с досрочным погашением я попросил у банка увеличить мне сумму кредитной линии и снизить проценты. На мое удивление банк пошел мне навстречу, и снизил ставку на 4 процента годовых. Я очень был рад этому, кредит закрыл досрочно. У меня хватило смелости еще попросить скидку, банк еще раз пошел навстречу. С тех пор продолжается мое сотрудничество с "Бакай Банком". Сейчас у меня здесь большая кредитная линия, очень хорошо встречают и обслуживают как очень уважаемого клиента.

- В этом году "Бакай Банку" исполняется 20 лет со дня основания. Как вы думаете, что значит такой период работы для него?

- 20 лет для банка – небольшой срок. Я желаю вашему банку процветания, успехов. Отечественные банки вносят весомый вклад в развитие Кыргызстана. Немногие это замечают, но лично я знаю, если бы не "Бакай Банк" может быть я не был бы так успешен как сейчас. Еще хочу сказать про коллектив, я смотрю у вас очень много молодых специалистов, и это хорошо. Мое единственное пожелание - увеличить филиальную сеть "Бакай Банка", открыть больше точек для осуществления денежных переводов, например, в Кара-Суу. Последние несколько лет никогда не задумывался сменить обслуживающий банк, мне все нравится. Мои компаньоны, друзья обслуживаются у вас, всем вас советую. Не хочу сглазить, но я уверен, что "Бакай Банк" и дальше будет успешно развиваться. Хочу пожелать еще больше клиентов, которые нашли бы общий язык с банком, которые бы не подводили и ценили то отношение, то качество обслуживания, которое предоставляет "Бакай банк". Желаю, чтобы вы не сворачивали с намеченного пути и двигались только вперед.