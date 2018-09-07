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Институт Омбудсмена: "Чабрец" не выплачивает зарплату сотрудникам

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- ВБ
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В адрес Институт Омбудсмена обратилась с заявлением жительница г.Бишкек Ч.Б. с жалобой на нарушение трудовых прав со стороны ОсОО "Чабрец агрофирма".

В заявлении указывается, что Ч.Б. работала в отделе Молочной продукции в ОсОО "Чабрец" в период с мая по июнь месяцы 2018 года, также ее муж Ж.А работал в этом же ОсОО "Чабрец" в отделе охраны.

На данный момент Ч.Б. и ее муж Ж.А. уволились с работы, однако руководство ОсОО "Чабрец" по сей день не выплачивает заработную плату за отработанное время, мотивируя свои действия тем, что у фирмы финансовые затруднения, в связи с чем вынуждали работников получать заработную плату продукцией с просроченными сроками годности.

Изучив данное заявление, сотрудники Института Омбудсмена направили соответствующие обращения в прокуратуру Сокулукского района Чуйской области, Трудовую инспекцию Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР и МРО ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики по Сокулукскому и Московскому районам Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/373258
Теги:
нарушения, омбудсмен, представительство омбудсмена, Трудовой кодекс, Кыргызстан
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