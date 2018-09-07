Еще одна попытка суицида: 53-летняя бишкекчанка спрыгнула с 3 этажа

В Бишкеке женщина 53-х лет пыталась покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом VB.KG подтвердили в ГУВД столицы.

Со слов начальника пресс-службы ведомства Адыла Оморова, факт произошедшего зарегистрирован, ведется расследование.

- Сейчас пытаемся установить, кто еще находился в квартире с женщиной в момент происшествия. Пока единственная версия – попытка суицида. Известно, что бишкекчанка состоит на учете в неврологическом диспансере. Возможно, расстройство психики повлияло на ее решение, - отметил Оморов.

Также он уточнил, что пострадавшая была госпитализирована в 4-ю горбольницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза.