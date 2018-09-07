Погода
$ 69.26 - 69.56
€ 80.12 - 81.05

Еще одна попытка суицида: 53-летняя бишкекчанка спрыгнула с 3 этажа

390  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке женщина 53-х лет пыталась покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом VB.KG подтвердили в ГУВД столицы.

Со слов начальника пресс-службы ведомства Адыла Оморова, факт произошедшего зарегистрирован, ведется расследование.

- Сейчас пытаемся установить, кто еще находился в квартире с женщиной в момент происшествия. Пока единственная версия – попытка суицида. Известно, что бишкекчанка состоит на учете в неврологическом диспансере. Возможно, расстройство психики повлияло на ее решение, - отметил Оморов.

Также он уточнил, что пострадавшая была госпитализирована в 4-ю горбольницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373261
Теги:
ГУВД, попытка суицида, Бишкек, больница, выпрыгнула из окна в Бишкеке
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  