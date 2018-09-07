ГНС за 8 месяцев собрала 50,7 млрд сомов налогов

По предварительным данным, за январь-август 2018 года Государственной налоговой службой Кыргызской Республики собрано 50 млрд 726,6 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 100,9%, или перевыполнен на 442,1 млн сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 4 млрд 943,3 млн сомов, или на 10,8 %.

При этом за август месяц собрано 7 млрд 221,1 млн сомов налогов. Выполнение составило 102,6 % или перевыполнено на 181,1 млн сомов. По сравнению с августом месяцем 2017 года сборы налогов увеличились на 795,1 млн сомов, или на 12,4%, сообщила пресс-служба ГНС.