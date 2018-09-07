ЕАЭС снизил число случаев принудительного труда мигрантов и торговли людьми

После интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз значительно снизились случаи принудительного труда наших мигрантов и торговли людьми на территории РК и РФ.

Об этом на круглом столе: "Внутренняя миграция в КР: барьеры к социальной мобильности" заявил начальник 1-го Управления службы Криминальной милиции, полковник Марлис Джумабаев.

- КР в этом направлении активно сотрудничает с ОДКБ, а также с МВД по борьбе со всеми преступными проявлениями. Помогла в этом и либерализации законодательства в отношении наших граждан, которые перешли из категории "мигранты" в категорию "трудящиеся" с упрощением процедуры пребывания в странах "пятерки". Благодаря этому случаев торговли людьми и принудительного труда стало гораздо меньше, - подчеркнул он.