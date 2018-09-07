Миграционный режим: 30 кыргызстанцев были задержаны в России

Посольство КР в РФ предупреждает о том, что каждому гражданину Кыргызстана необходимо подавать лично свои документы при регистрации на территории Российской Федерации, не используя услуги посредников. Иначе у мигрантов могут возникнуть проблемы с законом.

Так, к примеру, на днях российские полицейские задержали около 30 кыргызстанцев. После выезда сотрудника Посольства с целью защиты прав задержанных все они были отпущены. Но 9 граждан все-таки были оштрафованы за нарушения миграционного режима.

Диппредставительство деталей задержания не сообщает. Известно только, что у наших соотечественников возникли проблемы с регистрацией.

На какие маневры с документами идут кыргызстанцы, чтобы работать в России, рассказала руководитель некоммерческой организации "Тонг Жахони" Валентина Чупик на своей странице в Facebook.

Она написала, что к ней за помощью обратилась уроженка Кыргызстана, которой срочно нужно вернуться на родину. Сделать она этого не может, и вот почему:

"Эта женщина несколько лет назад получила российский паспорт - но года полтора назад отдала его в залог за долг! У неё, конечно же, есть и кыргызский загранпаспорт, но она его полгода назад дала депортированной подруге, чтобы та могла находиться в России. Есть еще внутренняя ID-карта, но она просрочена на год", - пишет Валентина Чупик.

Чтобы выехать, со слов самой обратившейся, она купила сертификат возвращения в посольстве.

"Однако пограничники её не выпустили, т.к. обнаружилось, что по российскому паспорту у неё запрет на выезд за просрочку кредита (это другой кредит, не тот, за который она паспорт отдала). А по кыргызскому загранпаспорту у неё запрет на въезд, наверное, потому что подруга, которой она его отдала, всё время покупает фальшивые регистрации", - предположила глава НКО.

В итоге, пишет она, пограничники отправили женщину в ОУВМ аэропорта Домодедово. Там она должна была оплатить штраф 1.000 рублей и заполнить уведомление о наличии второго гражданства.

"Но она обиделась и обматерила сотрудников управления по вопросам мигрантов! Тогда они составили протокол по ч. 1 ст. 330.2 УК РФ и сказали, что вообще лишат её российского гражданства. И она позвонила мне, чтобы на них пожаловаться, и вообще их посадить, за то, что они так на неё "дело шьют"!", - заключила Валентина Чупик и резюмировала:

1) Никогда не использовать нецензурную лексику, особенно при общении с государственными органами!

2) если получили другое гражданство или не вышли из родного - в течение 30 дней уведомлять миграционную службу!

3) перед выездом проверить наличие запрета на сайте службы судебных приставов!

4) не раздавать своих паспортов!