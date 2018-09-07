Пропавшими плитами из исторического музея заинтересовались депутаты

Фракция "Ата Мекен" на следующей неделе на своем заседании намерена обсудить вопрос по поводу пропавших мраморных и гранитных плит из исторического музея. Об этом редакции VB.KG сообщил депутат Эмильбек Токтошев.

По его словам, на это заседание будут приглашены представители всех госорганов и строительных компаний, участвовавших в реконструкции музея.

- Мы хотим выяснить, куда подевались гранитные и мраморные плиты. Для этого мы пригласили также и представителей ТИКА, чтобы узнать, куда были вывезены гранит и мрамор. Мы намерены поднять всю документацию и тщательно изучить этот вопрос. Кроме того, нас интересуют не только плиты, но и смета расходов и стоимость экспонатов и мебели. Поэтому мы позвали также представителей Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных органов: генпрокуратуры, ГСБЭП и ГКНБ. А также Счетной палаты, - сказал он.

Парламентарий отметил, что запрос в правительство по этому вопросу был направлен еще до депутатских каникул.

- Уже тогда к нам поступила информация, что гранитные и мраморные плиты были украдены и проданы. Тогда же наша фракция направила запрос по этому поводу в правительство. Но ответа мы так и не получили, а потом и депутаты ушли на каникулы, - добавил нардеп.

Напомним, что по договоренности Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) проводило только внешние отделочные работы по периметру музея и отделку фасада. Внутренней отделкой занималось Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Гоархстрой), которое наняло для этого строительную компанию СМУ-3.

Ранее местным СМИ ТИКА сообщало, что передало все старые плиты Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также указывалось, что площадь демонтированных ею плит составляла 19 тысяч квадратных метров.

В самом же Госархстрое эту информацию опровергли, заявив, что были ответственны только за плиты, снятые внутри музея.

Отметим, что в Кыргызстане цена гранита доходит до 50 долларов за метр. Более качественный стоит около 80 долларов. Мрамор стоит чуть дешевле – до 30 долларов.