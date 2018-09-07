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У Азиза Суракматова нет аккаунтов в соцсетях

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- ВБ
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В связи с тем, что в последнее время в различных социальных сетях появляются аккаунты от лица мэра города Бишкек Азиза Суракматова, пресс-служба мэрии города Бишкек официально заявляет, что в настоящее время у мэра Бишкека Азиза Суракматова нет официальной страницы в социальных сетях.

В связи с чем пресс-служба просит гостей и жителей столицы быть внимательными и не верить фальшивкам.

Пресс-служба также сообщает, что в ближайшее время будет проведена официальная презентация мобильного приложения "Бишкек 312", в котором бишкекчане смогут напрямую задать вопросы, оставить замечания и предложения руководству столицы, а также главам структурных подразделений мэрии города Бишкек. Приложение призвано ускорить процесс обратной связи муниципальных служащих с горожанами. Кроме того, приложение "Бишкек 312" поможет жителям оперативно получать ответы на имеющиеся вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/373268
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, социальные сети, Бишкек, мэр
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