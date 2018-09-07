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ГУМ "Чынар". Очередные учения всерьез напугали посетителей ТЦ

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- Виктория Григоренко
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"Сегодня мы проводили учения по пожарной безопасности. Они продлились 5 минут 26 секунд". Об этом VB.KG сообщил технический администратор ГУМ "Чынар" Сардар.

"Мы проводим их раз в квартал, следующие запланированы на конец октября – начало ноября. Мы уже извинились перед своими клиентами. Хочу подчеркнуть, что администрация отслеживала тех, кому стало плохо, и оказывала необходимую помощь на месте. Но, на наш взгляд, сегодняшние учения по пожарной безопасности были успешными", - отметил администратор.

Стоит отметить, что сами клиенты торгового центра оказались не готовы к такому повороту.

"ГУМ, что вы творите?! Сначала охрана устроила панику, что в магазине якобы пожар. Потом через 5 минут снова стали запускать. Сначала бы разобрались, прежде чем пугать людей!"; "После их тревоги стало болеть сердце. Совсем не заботятся о своих клиентах" - возмущаются в соцсетях посетители ТЦ.

Напомним, весной этого года в одном из банков ГУМ "Чынар" в ходе учений силовиков чуть не умерла пожилая женщина. Несмотря на принесенные клиентке извинения от руководства ТЦ, пожилой женщине в течение недели пришлось восстанавливать свое здоровье.


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URL: https://www.vb.kg/373269
Теги:
бизнес, торговля, пожар, учения, Бишкек
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