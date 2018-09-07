Состояние ребенка, выпавшего с матерью из окна, тяжелое. Он в реанимации

Состояние ребенка, выпавшего из окна 4-го этажа, тяжелое, но стабильное. Его усугубляет анемия, которой младенец страдал еще до падения. Об этом VB.KG сообщил заведующий отделом реанимации Ошской областной детской больницы Абдразак Камилов.

- В данный момент ребенок находится в реанимации, чтобы мы могли наблюдать за динамическими показателями. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, подкожная обширная гематома. Фоновое состояние младенца плохое. Мальчик еще до падения страдал анемией 3-ей степени, гемоглобин низкий. Это усугубляет его положение. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Он сейчас в сознании, сам сосет, глотает – он был на искусственном вскармливании. Лечение получает, - рассказал лечащий врач малыша.

Как стало известно из сообщения пресс-службы УВД Оша, у матери Ч.А. 1978 г.р., выпрыгнувшей из окна, есть еще двое детей. Но их она оставила в Чуйской области у свекрови, где и проживала раньше с мужем.

Сама Ч.А. - уроженка Алайского района. Поругавшись с мужем вместе с младшим сыном, родившимся в феврале 2018 года, в августе переехала жить в Ош – в общежитие. Там ранее проживала ее сестра. По словам очевидцев, в последнее время из-за семейных ссор женщина злоупотребляла спиртными напитками.

По данному факту назначены судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы. Ведется расследование.