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Ученые КР, РФ, РУз, РК и Германии обговорят проблемы сейсморисков

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- Виктория Григоренко
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В Академии наук КР 10-12 сентября 2018 года пройдет второй международный симпозиум по проблеме прогноза и снижения риска природных и техногенных катастроф. Об этом сообщает пресс-служба НАН КР.

Тема мероприятия - "Прогноз и предупреждение горных ударов и землетрясений, мониторинг деформационных процессов в породном массиве".

"В симпозиуме примут участие ученые из Кыргызстана, России, Германии, Узбекистана и Казахстана, а также представители министерства образования и науки. На мероприятии обсудят вопросы геологических особенностей сейсмоактивных регионов, сейсмостойкого строительства, палеосейсмологии, удароопасных месторождений, геофизики и тектонофизики. Также будут представлены результаты прогноза по снижению сейсмического риска при освоении удароопасных месторождений", - проинформировали в НАН КР.


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URL: https://www.vb.kg/373275
Теги:
землетрясение, учения, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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