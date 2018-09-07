Работавший в УВД Бишкека опер "крышевал" криминал

Задержанный за переброску наркотиков в колонию № 27 в Молдовановке сотрудник одного из УВД Бишкека проработал на должности около 10 лет. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

"Преступление он совершал в связке с безработным бишкекчанином, которого милиция задержала сразу. В ходе следствия тот "раскололся" и рассказал, что делал это вместе с сотрудником милиции Н.К.Ж. При этом выяснилось, что работая в УВД Бишкека, оперативный сотрудник занимался "крышеванием" криминальных элементов", - поделился источник.

Как отмечается, на данный момент дело передано в суд.

Напомним, 16 декабря 2017 года двое парней пытались совершить переброс на территорию колонии №27. Первый был задержан на месте, а второй скрылся с места преступления.

Согласно заключению эксперта Государственной судебно-экспертной службы, обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуаной. Общий вес пакета составил 189,67 грамм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 247 УК КР.