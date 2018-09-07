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Посмотреть на III ВИК в КР приехало около 10 тысяч иностранцев

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- Виктория Григоренко
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В период проведения III Всемирных игр кочевников ГРС зарегистрировал 9 346 иностранных граждан, что в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает ведомство.

"С 1 сентября по 6 сентября 2017 года на территории КР было всего 3 047 иностранных граждан. При этом, для удобства посетителей на время проведения III Всемирных игр кочевников с 1 по 9 сентября в Иссык-Кульскую область выехали мобильные Центры обслуживания населения. Мобильные ЦОНы также осуществляют выездную регистрацию в пансионаты, где разместились иностранные граждане. В ущелье Кырчын и на ипподроме города Чолпон-Ата в мобильные ЦОНы за регистрационными услугами обратилось 150 иностранных граждан", - отметили в ГРС .

Уточняется, что на сегодняшний день круглосуточное дежурство ведут два специально оборудованных микроавтобуса, оснащенных необходимым техническим комплексом для оказания на месте регистрационных услуг для иностранных гостей III ВИК.


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URL: https://www.vb.kg/373291
Теги:
ГРС, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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