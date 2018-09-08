Прокладывали газовые трубы, оборвали телефонные провода!

Непонятно, где набрали работников в Газпроме.Они прокладывают газопровод в жилмассиве Ак-Орго, не считаясь ни с нормами строительства,ни с интересами людей.

Рвут водопровод, ломают канализационные люки и трубопроводы.Кроме того, они разрушают телефонные коммуникации. Из-за них мы сидим без телефонов и интернета.Очередная их деятельность на пересечении улиц Ай и Жетиген оставила множество людей без телефонов.

Газпром вообще по какому принципу набирает подрядчиков? Полная безответственность и безграмотность. Надо их штрафовать ,но не знаем куда обратиться.

Народную новость прислали "Пострадавшие от газовиков"