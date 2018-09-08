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Суракматов начал наводить порядок в столице

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- Марина Осипова
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"В парке Фучика участок земли было выделено частному лицу. Мы сейчас эту территорию - порядка 1,3 га, пытаемся вернуть городу. Пока что начали своими силами приводить территорию в порядок. Организовали субботник, посадку зелёных насаждений. Потому что ранее хозяева этого участка начали засушивать территорию, видимо для строительства особняков", - сообщил VB.KG мэр столицы Азиз Суракматов.

Градоначальник также добавил, что юристы мэрии направили запрос в Госрегистр, на кого был оформлен участок. И если возникнет необходимость, вопрос будет решаться в судебном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/373294
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, мэр
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