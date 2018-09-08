Суракматов начал наводить порядок в столице

"В парке Фучика участок земли было выделено частному лицу. Мы сейчас эту территорию - порядка 1,3 га, пытаемся вернуть городу. Пока что начали своими силами приводить территорию в порядок. Организовали субботник, посадку зелёных насаждений. Потому что ранее хозяева этого участка начали засушивать территорию, видимо для строительства особняков", - сообщил VB.KG мэр столицы Азиз Суракматов.

Градоначальник также добавил, что юристы мэрии направили запрос в Госрегистр, на кого был оформлен участок. И если возникнет необходимость, вопрос будет решаться в судебном порядке.