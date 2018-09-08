В Бишкеке пропала женщина, страдающая психическим заболеванием

В УВД Октябрьского района разыскивается безвести пропавшая Ибираева Назира Сейитовна, 20.01.1977 г.р., которая 4 мая текущего года из дома и не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см., среднего телосложения, волосы короткие черные, страдает психическим заболеванием.

Особые приметы: левая нога протез.

Была одета: на голове платок розового цвета, синяя кофта, брюки черного цвета, на ногах туфли черного цвета.

При себе имела сумку черного цвета, паспорт, и книжку об инвалидности.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Ибираевой Назиры просим сообщить в УВД Октябрьского района по телефонам: (0312) 54-41-84, (0554) 102-147, (0501) 153-030 или в службу "102".